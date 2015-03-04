Автоэксперт рассказал, когда надо менять резину на авто в Москве и Подмосковье

Он напомнил, что летняя резина перестает работать при температуре от +5 до +7 градусов и ниже.

Автоэксперт Александр Гусаров рассказал, когда надо менять резину на авто в Москве и Подмосковье. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам эксперта, сейчас владельцам машин уже стоит менять летние шины на зимние. Он подчеркнул, что это также касается жителей центральной части России. Гусаров напомнил, что летняя резина перестает работать при температуре от +5 до +7 градусов и ниже.

Также автоэксперт рекомендует не покупать китайские шины. Гусаров заявил, что они ненамного дешевле европейских или отечественных шин, но в плане качества сильно уступают им. Он добавил, что производитель авто указывает в документах, какие шины нужны для той или иной модели.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае загорелся экопарк-отель.

Фото: pxhere.com