С января в Петербурге открылись 24 автосалона

За первые три месяца 2026 года в Петербурге открылось 24 новых автомобильных шоурума, при этом 11 салонов прекратили свою деятельность. Об этом сообщает "Деловой Петербург", ссылаясь на данные "АвтоБизнесРевю".

В числе как открывшихся, так и закрывшихся точек преобладают бренды из Китая, однако встречаются и российские марки. Лидер по числу новых салонов — Deepal (суббренд Changan, специализирующийся на гибридных внедорожниках), у которого появилось *восемь шоурумов.

Далее следуют: отечественный бренд электромобилей Evolute (четыре салона), китайско-белорусский Avior (три салона). По два новых дилерских центра открыли Li Auto (электрокары и гибриды) и калининградский бренд "Амберавто" (от "Автотора"). По одному салону появилось у Foton, Jetour, ГАЗ, Rox и Voyah.

Что касается закрытий, то больше всего салонов потерял бренд MG (три точки). По два дилерских центра прекратили работу у Bestune и Soueast, по одному — у Belgee, Li Auto, ГАЗ и УАЗ.

В целом по России, по данным "Автостата", наблюдается иная тенденция: количество дилерских контрактов растёт, а число самих дилерских центров сокращается. Как пояснил в своём телеграм-канале генеральный директор агентства Сергей Целиков, это связано с изменением стратегии китайских компаний на российском рынке.

