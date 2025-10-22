В Красноярском крае загорелся экопарк-отель. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное управление МЧС России.
Инцидент произошел 22 октября в Емельяновском районе. Поступило сообщение о возгорании в нескольких деревянных корпусах загородной гостиницы. В результате пожара пострадал работник отеля. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 90 человек. К тушению огня привлечены 24 специалиста и шесть единиц техники. Пламя удалось локализовать.
Видео: 360.ru
