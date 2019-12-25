В Госдуме предложили повысить пенсии детям, оставшимся без родителей

На сегодняшний день пенсия по потере кормильца составляет 16,7 тысячи рублей.

Депутат Госдумы и лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил повысить пенсии детям, оставшимся без родителей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ.

Миронов внес в Госдуму законопроект, по которому дети, оставшиеся без родителей, смогут получать более высокую пенсию. Он уточнил, что если ребенок потерял обоих родителей, то индивидуальный пенсионный коэффициент нужно повысить в полтора раза. Для ребенка умершей одинокой матери коэффициент предлагается повысить в три раза.

По словам депутата, в первом случае ребенок будет получать 25 тысяч рублей, а во втором размер его пенсии составит 50 тысяч. Отметим, что на сегодняшний день пенсия по потере кормильца составляет 16,7 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv