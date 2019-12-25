  1. Главная
Политолог Дудаков объяснил, почему европейские лидеры грезят войной с Россией
Сегодня, 15:40
Политолог Дудаков объяснил, почему европейские лидеры грезят войной с Россией

Он подчеркнул, что у многих лидеров сейчас крайне низкие рейтинги.

Политолог Малек Дудаков объяснил, почему европейские лидеры грезят войной с Россией. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, многие страны НАТО действительно проводят учения и наращивают военные расходы. Он подчеркнул, что у многих лидеров сейчас крайне низкие рейтинги, и это является причиной таких действий. Дудаков подчеркнул ,что лидеры европейских стран пытаются сплотить народ вокруг себя, но у них это вряд ли получится.

Также политолог добавил, что следующий электоральный цикл в Европе приведет к власти новое поколение политиков. По его мнению, в рамках этого цикла будет смена большинства старых политиков, которые якобы пытаются бороться с русской угрозой.

Фото: pxhere.com

