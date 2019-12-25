  1. Главная
В Госдуме предложили принять меры против навязывания платных услуг в медцентрах
По словам депутата, он готов инициировать необходимые поправки в законодательство, которые защитят права врачей и пациентов.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил принять меры против навязывания платных услуг в медцентрах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на документ, направленный министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Нилов попросил главу Минздрава РФ рассмотреть предложение о создании правового механизма, направленного на борьбу с навязыванием платных услуг в сфере медицинского обслуживания. Он подчеркнул .что готов инициировать необходимые поправки в законодательство, которые защитят права врачей и пациентов. По его словам, в коммерческих медцентрах зарплата зависит от выполнения показателей эффективности, которые основаны на стоимости проданных услуг.

