  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Брокер заявил, что для ипотеки нужно иметь финансовый запас на три года
Сегодня, 15:40
135
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Брокер заявил, что для ипотеки нужно иметь финансовый запас на три года

0 0

По словам эксперта, необходимо разделять историю с покупкой недвижимости под семейную ипотеку и вторичку.

Брокер Дмитрий Ракута заявил, что для ипотеки нужно иметь финансовый запас на три года. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, необходимо разделять историю с покупкой недвижимости под семейную ипотеку и вторичку. Он напомнил, что ставки сейчас высокие, а брать ипотеку под 21% в текущих реалиях смогут немногие. Ракута посоветовал тем, кто берет ипотеку, быть уверенными в своей финансовой стабильности на несколько лет вперед

Также брокер напомнил, что решения Центробанка по ключевой ставке могут измениться в любой момент времени. Он подчеркнул, что ключевая ставка снижается, что и решения регулатора могут быть изменчивы.

Ранее эксперт объяснил, почему российские пенсионеры активно интересуются трудоустройством.

Фото: Piter.tv

Теги: брокер, дмитрий ракута, ипотека, финансы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии