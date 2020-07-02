Брокер заявил, что для ипотеки нужно иметь финансовый запас на три года

По словам эксперта, необходимо разделять историю с покупкой недвижимости под семейную ипотеку и вторичку.

Брокер Дмитрий Ракута заявил, что для ипотеки нужно иметь финансовый запас на три года. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, необходимо разделять историю с покупкой недвижимости под семейную ипотеку и вторичку. Он напомнил, что ставки сейчас высокие, а брать ипотеку под 21% в текущих реалиях смогут немногие. Ракута посоветовал тем, кто берет ипотеку, быть уверенными в своей финансовой стабильности на несколько лет вперед

Также брокер напомнил, что решения Центробанка по ключевой ставке могут измениться в любой момент времени. Он подчеркнул, что ключевая ставка снижается, что и решения регулатора могут быть изменчивы.

Фото: Piter.tv