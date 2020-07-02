Эксперт объяснил, почему российские пенсионеры активно интересуются трудоустройством

По его словам, люди пожилого возраста более эмоционально устойчивы.

HR-эксперт Гарри Мурадян объяснил, почему российские пенсионеры активно интересуются трудоустройством. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам эксперта, у этого явления есть несколько причин. Он подчеркнул, что дело заключается не только в падении реальных доходов населения. Мурадян отметил, что пенсионером скучно жить на пенсии, когда хочется чем-то заняться. Кроме того, работодатели всегда нуждаются в персонале.

Также эксперт заявил, что люди пожилого возраста более эмоционально устойчивы и с ними интересно общаться. Он добавил, что средняя зарплата на таких вакансиях в Москве составляет 55-70 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv