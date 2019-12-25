Устройство оперативно залили из огнетушителя для предотвращения возгорания.

Во Владивостоке в школе произошел пожар из-за смартфона. Об этом сообщил телеканал "360".

По информации источника, инцидент произошел на перемене между шестым и седьмым уроком. В здании школы прозвучала пожарная тревога, после чего большинство учеников покинул помещение. Отмечается, что некоторые классы остались сидеть в кабинетах.

Позже выяснилось, что у одного из учеников начальной школы взорвался смартфон. На место ЧП быстро приехали пожарные. Позже информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Муниципального центра управления города Владивостока. Устройство оперативно залили из огнетушителя для предотвращения возгорания.

Ранее зоолог отметил рост популяции медведей в Подмосковье.

Фото: pxhere.com