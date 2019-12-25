Зоолог отметил рост популяции медведей в Подмосковье

По словам эксперта, при встрече с медведем ни в коем случае нельзя ни кричать, ни бежать.

Зоолог Владимир Ефременко отметил рост популяции медведей в Подмосковье. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, медведей перестали отстреливать охотники после того, как ужесточили охрану животных. Он подчеркнул, что хищники размножаются, и поэтому их стали чаще встречать в лесу.

Ефременко заявил, что при встрече с медведем ни в коем случае нельзя ни кричать, ни бежать. Он посоветовал "просто встать и не смотреть в глаза". Также зоолог посоветовал не использовать деревья в качестве спасения, так как медведи лазают по ним лучше людей.

Фото: pxhere.com