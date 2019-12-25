Аналитик заявил, что курс доллара будет варьироваться от 77 до 85 рублей

По его словам, снижение курса американской валюты не является чем-то аномальным.

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов заявил, что курс доллара будет варьироваться от 77 до 85 рублей. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, нынешнее укрепление рубля связано со снижением импорта и жесткой государственной денежно-кредитной политикой. Адамидов заявил, что снижение курса американской валюты не является чем-то аномальным. Он подчеркнул, что это происходит в рамках нормы.

Аналитик добавил, что если падение доллара продолжится, то будет уместно задуматься о слабости этой валюты. По словам Адамидова доллар с евро ослабляются синхронно друг относительно друга, в отличие от юаня.

Ранее психолог раскритиковала идею возвращения формата советского свидетельства о рождении.

Фото: pxhere.com