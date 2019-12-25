Психолог раскритиковала идею возвращения формата советского свидетельства о рождении

Эксперт указала, что воспитать в ребенке патриотизм документ не поможет.

Российский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова раскритиковала идею возвращения на территории нашей страны формата советского свидетельства о рождении ребенка. В комментарии для журнаилстов телеканала "360.ru" специалист отметила, что с помощью интернета освежила память и изучила, как выглядел документ в СССР. Женщина не увидела кардинальной разницы между российским свидетельством и советским. Отличие заключается только в том, что вместо документа на листе А4 теперь в России государство выдает книжку. Также еще одним изменением эксперт назвала наличие сведений о национальности человека.

Если мы говорим о воспитании патриотизма у детей, то таким способом навряд ли мы сможем это сделать, так как за свидетельство о рождении обычно отвечают родители, дети с этим документом фактически не взаимодействуют. Дарья Дугенцова, психолог

Напомним, что ранее вернуть советский формат свидетельства о рождении предложил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Общественный деятель заметил, что современное свидетельство фактически является типовым бумажным документом с водяными знаками. А свидетельство старого образца "с первого взгляда вселяло чувство патриотизма и гордости за страну".

Фото: Piter.tv