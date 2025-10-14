Психолог объяснил в Петербурге, как защитить ребенка от телефонных мошенников

Если мошенник уже обманул ребенка, то у него могут появиться странности в поведении.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Дмитрий Панасюк объяснил, как защитить ребенка от новой схемы телефонного мошенничества.

Отмечается, что аферисты звонят детям и представляются школьными психологами, а затем предлагают пройти онлайн-тест. В результате они получают личные данные, пароли или доступ к банковским картам.

Первое, о чем нужно поговорить, что мошенники не выглядят так, как в книжках или фильмах. Это не подозрительный человек, который чего-то от тебя хочет. Мошенники – обычные люди, имеющие навыки социальной инженерии и психологии, они найдут к тебе ключ. Если ты считаешь, что умнее их, это не так. Если вы разговариваете с ребенком, то будете в курсе, когда с ним свяжется мошенник. Контакт, доверительные отношения, разговоры про разные сценарии, истории знакомых, случаи из СМИ – это то, что стоит обсуждать с ребенком. Дмитрий Панасюк, психолог

Если мошенник уже обманул ребенка, то у него могут появиться странности в поведении. В таком случае не стоит ругаться.

Нужно сказать: "Да, случилось, давай подумаем, что можем сделать вместе, чтобы компенсировать убытки и минимизировать риски". Если речь о личной информации, то как ее заблокировать, чтобы ей не воспользовались. Поддержка заключается в принятии: такое может произойти со всеми. Дмитрий Панасюк, психолог

