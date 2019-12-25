Жителей Петербурга предупредили о мошеннической схеме, которая связана с Лабубу

Злоумышленники в мессенджере Telegram обещают игрушку за отзыв, действуя через ботов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти предупредили о мошеннической схеме, которая связана с Лабубу.

Злоумышленники в мессенджере Telegram обещают игрушку за отзыв, действуя через ботов. После аферисты просят поделиться контактом и ввести код из Telegram, он и является паролем с аккаунту. В результате жертва теряет доступ к своей странице.

Кроме того, злоумышленники устраивают фейковые розыгрыши, обещая Лабубу за подписку на канал, либо продают игрушку напрямую через Telegram. После получения перевода "продавец" исчезает, оставляя покупателя без денег и без игрушки. Пресс-служба МВД России

Подобные схемы часто нацелены на детей и подростков. Полиция призывает родителей объяснять несовершеннолетним, что нельзя передавать коды, пароли и личные данные.

Фото: Piter.TV