МВД предупредило о мошенничестве под предлогом перегона машин из-за рубежа
Сегодня, 9:24
МВД предупредило о мошенничестве под предлогом перегона машин из-за рубежа

В полиции раскрыли схему, по которой аферисты предлагают потенциальным жертвам покупку автомобиля через мессенджеры.

МВД России предупредили об участившихся в мессенджерах случаях мошенничества в адрес пользователей под предлогом перегона автомобилей из-за границы. Соответствующее заявление гражданам через социальные сети сделали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах.  Одним из признаков того, что вы видите предложение от аферистов, является то, что он требуют проводить оплату в криптовалюте. Злоумышленники предлагают жертве обмана установить приложение для криптокошелька, а затем просят перевести туда крупную денежную сумму якобы для подтверждения платежеспособности или вступительного платежа.

Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки.... Избегайте расчетов криптовалютой. Никогда не переходите по ссылкам, присланным незнакомыми лицами. И не сообщайте коды из SMS и данные банковских карт третьим лицам.

пресс-служба киберполиции

Отличить реальное предложение от уловки можно по тому, что мошенники зачастую предлагают купить автомобиль по цене значительно ниже рыночной. Оплата аферистам должна вестись исключительно криптовалютой, а продавцы настойчиво призывают к быстрой сделке под предлогом повышения цен. Также они требуют от покупателя переходить по ссылкам от незнакомых лиц для "подтверждения платежа" или "оформления документации".

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России

Теги: киберполиция, криптовалюта, мшенничество, покупка авто
