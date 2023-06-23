Петербуржцев предупредили о фейковых письмах о "новом налоге" от имени банков

Не переходите по ссылкам в таких письмах и не вводите личные данные.

В Санкт-Петербурге зафиксирована новая схема мошенничества, при которой горожанам рассылаются письма от имени крупных банков с угрозами о введении нового налога. Как сообщает Управление по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, злоумышленники пытаются получить доступ к банковским счетам граждан.

В письмах содержится информация о якобы обязательном "заявлении об отказе", которое необходимо подписать, чтобы избежать ежемесячного списания крупных сумм — от десятков до сотен тысяч рублей. Для "оформления отказа" предлагается перейти по ссылке на фиктивный сайт, имитирующий интернет-банк. Если перейти по ссылке и ввести личные данные, мошенники получают доступ к настоящему банковскому аккаунту и могут украсть деньги, предупреждают в правоохранительных органах.

Специалисты дают следующие рекомендации для защиты от мошенников: проверять информацию через официальный сайт банка или службу поддержки; не вводить логины, пароли и коды подтверждения на сомнительных сайтах; активировать двухфакторную аутентификацию; удалять подозрительные письма и сообщать о них в банк. В случае потери денег необходимо немедленно обратиться в банк для блокировки операций и в правоохранительные органы.

Ранее Piter. TV сообщал, что пожилая женщина с Заневского проспекта отдала мошенникам 26,5 млн рублей.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России