Пожилая женщина с Заневского проспекта отдала мошенникам 26,5 млн рублей

Пенсионерка передавала деньги курьерам с мая по сентябрь 2025 года.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после заявления 71-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пенсионерка передала злоумышленникам свыше 26,5 миллионов рублей.

По данным полиции, с мая по сентябрь 2025 года женщине поступали телефонные звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками учреждений и силовых структур. Под предлогом "необходимости декларирования денежных средств и сохранения имущества" они убеждали её передавать деньги курьерам в разных местах города.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полицией принимаются меры к установлению и розыску причастных к преступлению лиц. Общий ущерб составил 26 512 000 рублей. Причастных разыскивают.

Ранее Piter.TV сообщал, что мошенники могут получить с поддельными документами дубликат SIM-карты у оператора связи.

Фото: Piter.TV