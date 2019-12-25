В полиции раскрыл порядок действий, если есть подозрение на попытку SIM-swap-атаки.

Мошенники могут получить с поддельными документами дубликат SIM-карты у оператора связи. Соответствующее заявление гражданам через социальные сети сделали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах. Сотрудники полиции указали, что такой способ получения доступа у аферистов широко не распространен и носит индивидуальный характер. Однако через дубликат преступники получают доступ к SMS, кодам подтверждения и онлайн-банкам жертвы. Последствия такой противоправной деятельности для человека могут быть весьма серьезными в том случае, если он игнорировал первые признаки.

Вы теряете сигнал, звонки не проходят, интернет не работает. Возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер. Так начинается SIM-swap-атака - когда злоумышленники с поддельными документами получают дубликат SIM-карты у оператора. пресс-служба киберполиции

В случае возникновения такой ситуации сотрудники полиции советуют сразу позвонить мобильному оператору и уточнить, не выпускался ли дубликат SIM-карты. Дополнительно важно оценить состояние банковских приложений и личных кабинетов, особенно на "Госуслугах". В МВД рекомендуют сменить пароли и подключить двухфакторную аутентификацию в тех онлайнс-сервисах, в которых это возможно сделать.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России