В МВД раскрыли пять основных схем мошенничества с доставкой еды

В полиции раскрыли уловки, которыми пользуются аферисты в сфере "доставки еды".

Российские правоохранительные органы установили пять наиболее распространенных схем обмана жертв, связанных с доставкой еды. Соответствующие данные сотрудники пресс-службы полиции привели в своих материалах, распространенных по СМИ. Известно, что первый криминальный сценарий связан с фальшивыми сайтами и приложениями. В этом случае злоумышленники копируют официальные ресурсы популярных сервисов заказа еды. Когда пользователь вводит там данные своей банковской карты, логин и пароль, то эта информация сразу оказывается в распоряжении преступников.

Второй сценарий связан с якобы ошибкой при оплате и возвратом денежных средств за заказ. Согласно материалам МВД, в этом случае мошенники сообщают жертве об ошибке в платеже за доставку еды. Они предлагают вернуть денежные средства, но при этом запрашивают данные банковской карты или коды из SMS. В третьей противоправной схеме мошенники занимаются подменой блюд или доставкой "пустышек". Суть ее заключается в том, что мошенники выдают себя за курьеров и действительно доставляют заказы клиентам. Однако иногда эти заказы оказываются неполными, либо ошибочными. Затем доставщики требуют от человека дополнительную плату.

В МВД указали, что в "топ-пять" криминальных схем обмана с доставкой еды также вошли фишинговые ссылки в СМС или мессенджерах на поддельные страницы для отслеживания заказа или получения "скидки". Там аферисты просят вводить личные данные и сведения о банковской карте. По-прежнему распространенной в России остается схема обмана, связанная с несуществующими акциями и бонусами. В этом случае покупателю обещают невероятные скидки для того, чтобы заманить на фишинговый сайт.

Фото: Piter.tv