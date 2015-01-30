Депутат Немкин: мошенники в России начали представляться доставкой документов

Налоговые и государственные структуры России не передают документы через частные курьерские службы и не связываются через мессенджеры.

Новая схема телефонного мошенничества, связанная с якобы доставкой документов от государственных структур, появилась в России. Об этом журналистам новостного агентства "ТАСС" рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Появилась новая схема телефонного мошенничества, связанная с "доставкой документов" от государственных структур - например, из налоговой. Злоумышленники звонят и представляются курьерской службой, а далее сообщают, что в адрес человека поступили документы из налоговой, суда или другого ведомства. При этом разговор ведется уверенно, в деловом тоне, что создает ощущение официальности и срочности. Антон Немкин, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты сообщил, что если человек начинает задавать уточняющие вопросы, то аферисты называют известные названия компаний или могут упомянуть адрес "центральной налоговой" или другого учреждения. Это необходимо для того, чтобы внушить доверие жертве обмана. Однако при просьбе предоставить трек-номер или фамилию отправителя злоумышленники уходят от ответа или придумывают оправдания. Преступники хотят получить личные данные от потерпевшего или подтолкнуть его к переходу по ссылке. Там россиянин должен якобы ознакомиться с документом и подтвердить получение. После этого действия мошенники получают доступ к устройству или банковским приложениям жертвы.

Фото: Piter.tv