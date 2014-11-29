  1. Главная
В ГД предложили создать систему независимого госконтроля в медицине
Сегодня, 8:49
127
lesjasap

Сергей Миронов надеется на появление в стране контрольно-аналитического органа при Минздраве или кабмине.

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", руководитель  думской фракции Сергей Миронов предложил создать в России систему независимого государственного контроля в здравоохранении. Соответствующий комментарий политик сделал для журналистов информационного агентства "РИА Новости". Они пояснил, что новая система заменит собой  страховые медицинские организации (СМО). По словам законодателя, в стране требуется внедрить независимый контрольно-аналитический орган от Минздрава или федерального правительства, который бы оценивал законность и эффективность расходов в сфере здравоохранения.

Более того, нужно убирать и фонд ОМС, заменяя его прямым бюджетным финансированием, исходя из научно обоснованных потребностей пациентов и медиков.

Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Лидер политической партии предположил, что такой орган мог бы быть сформирован при Счетной палате РФ, которая остается подотчетна президенту и парламенту. Ранее в Государственную думу был внесен законопроект, который в случае принятия позволит заменить СМО территориальными фондами системы обязательного медицинского страхования.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, минздрав, сергей миронов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

