В ГД предложили ввести дополнительный коэффициент для студентов-родителей

Начисление баллов, согласно инициативе, не должно быть привязано к конкретному направлению деятельности.

Глава профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение российскому министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с инициативой внедрить в стране дополнительный коэффициент для студентов, являющихся молодыми родителями. Соответствующее заявление по СМИ распространила пресс-служба политика. Парламентарий из нижней палаты указала, что такой коэффициент может пригодиться в системе начисления баллов для получения повышенной государственной академической стипендии (ПГАС). Предлагаемый механизм может предусматривать автоматическое начисление дополнительных баллов (около 20–25) на основании представления студентом свидетельства о рождении ребёнка и прочих документов, свидетельствующих о создании семьи.

По мнению законодателя, данный подход со стороны государства обеспечит включение молодых родителей в активную университетскую среду, а также снизит риски их социальной изоляции. Яна Лантратова полагает, что решение поможет федеральному правительству создать образ вуза как инклюзивного и социально ответственного института.В Госдуме предлагают страховать ответственность риелторов при сделках с жильем. По замыслу политика начисление баллов должно рассматриваться как форма институционального признания усилий, прилагаемых студентом к совмещению родительских и образовательных обязанностей.

Фото: Piter.tv