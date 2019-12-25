В Госдуме предлагают страховать ответственность риелторов при сделках с жильем

Владимир Кошелев раскрыл нововведения, которые помогут защитить человека от недобросовестного риелтора.

В Государственной думе предлагают страховать ответственность риелторов при сделках с жильем. Соответствующее заявление журналистам сделал первый заместитель председателя профильного комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев из ЛДПР. По словам депутата, если в договоре по недвижимости была представлена ложная информация, за проверку которой риелтор взял денежные средства, или условия в квартире или доме не соответствуют заявленным, то потери для клиента должны быть компенсированы.

На данный момент в законодательстве страны отсутствует понятие "риелтор", поэтому на внутреннем рынке появляются "сомнительные "специалисты", самозванцы и мошенники. Парламентарий из нижней палаты заметил, что важно совместно с профессиональным сообществом и с экспертами проработать государственные механизмы формирования правового поля деятельности риелторов, а также ввести систему допуска сотрудников из данной сферы на рынок. В частности, власти могут создать систему страхования ответственности риелторов в рамках заключенных сделок с недвижимостью. Аналогом такого проекта можно назвать систему страхования деятельности нотариусов.

Если выяснится, что в договоре была ложная информация, за проверку которой риелтор взял деньги, или условия в квартире или доме не соответствуют заявленным, то потери для клиента должны быть компенсированы. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Законодвтель уверен, что риелторы в России должны автоматически выступать соответчиками в судебных спорах из-за сделок по недвижимости, к которым они были причастны. Кроме этого политик выступил с инициативой по цифровизации процесса заключения таких договоров. Речь идет о том, что цифровая сделка может защитить стороны от подлога документов и подделки подписей.

В России предложили запретить работу микрозаймов.

Фото: Piter.tv