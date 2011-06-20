В России предложили запретить работу микрозаймов

Взамен предлагается создать в стране систему государственного микрокредитования.

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает на законодательном уровне ввести на территории России полный запрет на микрофинансовые организации (МФО). Соответствующее заявление парламентарий из нижней палаты объяснил журналистам новостного агентства "ТАСС". Политик добавил, что взамен структуры власти могут сформировать систему государственного микрокредитования населения.

Наше программное требование - полный запрет МФО в их нынешнем виде и создание в качестве альтернативы системы государственного микрокредитования под 2-3%. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

По словам депутата, такая система станет не только механизмом социальной поддержки для граждан, но и простимулирует потребительский спрос. Такое решение со стороны федерального правительства напрямую поддержит экономику.

Фото: Piter.tv