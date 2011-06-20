В Госдуме предложили сократить срок возврата денег после отмены покупки

Борис Чернышов рассказал о разрыве в сроках списания и возвращения денег на карту россиянина.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов из ЛДПР направил обращение главе Центрального банка страны Эльвире Набиуллиной с предложением рассмотреть возможность установления в России предельного срока для проведения операции по возврату денежных средств при расторжении договора купли-продажи на карту потребителя в 24 часа с момента покупки. Текст соответствующего документа распространила по СМИ пресс-служба парламентария из нижней палаты. Политик сообщил государственному финансовому регулятору, что в настоящее время технологические возможности финансовых институтов дают возможность осуществлять списание денежных средств с банковской карты плательщика в момент оплаты практически мгновенно, но при этом обратная операция непропорциональна, так как занимает слишком долгий период времени - 10 дней.

Существующий разрыв между скоростью списания и возврата средств является архаичным и не соответствует современному уровню развития цифровых технологий в финансовой сфере. Данная практика создаёт негативный опыт для миллионов россиян. Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы

Законодатель уточнил, что реализация его инициативы поможет властям в существенном росте уровня защищённости прав потребителей, а также простимулирует безналичные расчеты и приведет к дальнейшему развитию цифровой экономической системы. По мнению депутата, население будет больше доверять финансовым институтам России.

Фото: Piter.tv