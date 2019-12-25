В Госдуме не поддержат проект о сроках переселения из аварийного дома

В правильном комитете ГД нашли ряд несоответствий в законодательной инициативе.

Профильный комитет Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) рекомендует нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагалось установить срок переселения граждан из аварийного дома. Авторы инициативы считали, что этот период не должен превышать три месяца. Соответствующий проект документа пресс-служба политиков распространила по СМИ. В проекте заключения экспертов отмечается, что федеральным законодательством уже урегулированы сроки переселения, а авторы не учли объективные причины затягивания сроков. В частности, они связаны с оформлением гражданами процедур наследования изымаемых жилых помещений, наличием судебного спора и прочее. Законодатели полагают, что реализация проектируемых положений законопроекта приведет к возникновению новых расходных обязательств бюджетов различных уровней. Кроме этого, в материалах к проекту не приложены обоснования, источники и порядок исполнения возникающих расходных обязательств. Эти условия не соответствуют требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса РФ.

Комитет не поддерживает проект федерального закона № 894331-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства" и рекомендует его отклонить в первом чтении. текст документ

Напомним, что законопроект был внесен на рассмотрение 16 апреля. Соавтор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев говорил в комментарии журналистам из информационного агентства "РИА Новости" о том, что анализ региональных адресных программ показал властям, что указанные в них сроки переселения являются примерными. В результате между переселением первого и последнего жильца могут пройти годы. Граждане, которые остаются в аварийном доме, фактически оказываются брошенными в условиях, опасных для жизни и здоровья, потому что объект может развалиться в любой момент. При этом освободившиеся соседские квартиры иногда становятся притонами и ночлежками для бездомных.

Фото: Piter.tv