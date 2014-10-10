В Госдуме предложили запретить выселять семьи силовиков из служебного жилья

Сергей Миронов рассказал о необходимости защиты тех, кто лишился кормильца.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить выселять из служебного жилья семьи сотрудников силовых ведомств (МЧС России, МВД России, Росгвардии, ФСИН России, ФТС России, ФССП России и иных) в том случае, если их кормилец погиб или получил инвалидность I-II группы при исполнении служебных обязанностей. Текст соответствующего документа пресс-служба парламентариев из нижней палаты распространила по СМИ. Известно, что авторами проекта указаны лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Сергей Миронов объяснил журналистам информационного агентства "РИА Новости" о том, что семьи таких силовиков, несмотря на собственную трагедию, иногда могут остаться без крыши над головой. Это происходит в случае, если до наступления трагических событий граждане не успели встать в очередь на получение жилья.

Ведь что происходит: силовики гибнут, получают ранения, теряют здоровье, свою жизнь, их близкие остаются без кормильца, и потом из-за несоблюдения каких-то там формальностей люди могут остаться без крыши над головой. И это родственники тех, кто по самым разным причинам получил серьезное ранение при исполнении служебных обязанностей! Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодатель заметил, что новой инициативой политиками предлагается возложить на федеральные министерства и ведомства обязанность сопровождать процесс предоставления жилья таким семьям, а до этого момента семьи сотрудников силовых структур должны оставаться в служебной квартире.

