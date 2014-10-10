В Госдуме рассказали о запрете поднимать плату за аренду жилья чаще раза в год

Сергей Колунов рассказал о том, что "белый контракт" защитит обе стороны.

Арендная плата за жилье не может повышаться чаще одного раза в год в том случае, если иное не прописано в договоре. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов из фракции "Единая Россия". Законодатель заметил, что отсутствие "белой" аренды вредит обеим сторонам соглашения. Аренда по официальному договору защищает человека от повышений платы федеральным законом, а именно статьей 614 Гражданского кодекса.

В том случае, если владелец жилья спустя некоторое время решит в одностороннем порядке повысить стоимость аренды, а эта возможность не не зафиксирована в ранее подписанном договоре, то судебная инстанция окажется на стороне арендатора. Однако, если съем помещения происходит "в черную", то у человека остаются такие варианты: он может либо принять повышение стоимости услуг, либо попытаться договориться с арендодателем, либо переехать на новое место. Парламентарий из нижней палаты объяснил СМИ, что в России у арендодателей есть три способа официально сдать жилье. Для этого следует заключить договор в качестве физического лица, подавать налоговые декларации и платить НДФЛ. Либо можно сдать жилье как индивидуальный предприниматель или самозанятый.

Отсутствие договора и "белой" аренды вредит всем сторонам. Если отношения не оформлены, собственнику, например, будет сложнее предъявить претензии арендатору и требовать в суде компенсацию за повреждения в квартире или просрочку оплаты. А для арендатора договор - гарантия, что его не выгонят из квартиры или не взвинтят цену. Сергей Колунов, депутат ГД РФ

Фото: Piter.tv