Синоптик Колесов объяснил, когда лучше менять шины петербуржцам

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рекомендовал водителям не торопиться со сменой летней резины на зимнюю. По его словам, кратковременное похолодание не станет поводом для срочной переобувки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По прогнозу Колесова, после краткого потепления в регион придут ночные заморозки. Уже в пятницу ожидается минусовая температура на севере Ленинградской области, которая затем распространится и на центр Петербурга.
При этом осадков не прогнозируется, поэтому дороги останутся сухими. Синоптик отметил, что холодная погода продлится недолго, а затем снова вернутся дожди и плюсовые температуры.
Он добавил, что переходные периоды в октябре для Северо-Запада характерны и повторяются ежегодно.
Ранее сообщалось, что дожди и мокрый снег ожидаются в Ленобласти в середине недели.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все