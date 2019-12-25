Дожди и мокрый снег ожидаются в Ленобласти в середине недели

Днем в отдельных районах также ожидаются кратковременные дожди.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" представило ежедневный прогноз погоды в Ленинградской области на 14 октября 2025 года. Ожидается переменно-облачная погода с кратковременными просветлениями днём. В ночное время по большей части регионов возможны локальные умеренные осадки, в восточной стороне региона – с вероятностью мокрого снега. Днем в отдельных районах также ожидаются кратковременные дожди.

Направление ветра сменится с северного и северо-западного ночью на северо-западный и западный днем, его скорость сохранится в пределах 4-9 м/с.

Ночью температура составит от 0 до +5 градусов, днем прогнозируется от +3 до +8 градусов тепла. Атмосферное давление останется неизменным в ночное время суток, а в дневное постепенно повысится незначительно.

