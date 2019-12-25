Мокрый снег пойдет в Ленобласти ночью 14 октября

Дневная температура составит от +3 до +8 градусов тепла.

ГУ МЧС РФ по Ленобласти предупреждает, что в среду, 14 октября, дневная температура составит от +3 до +8 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до значений от +1 до +6 градусов.

В течение дня небо в основном будет покрыто облаками. Большинство районов столкнется с небольшими осадками, местами возможен умеренный дождь, а в ночное время отдельные районы ждут смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Прогнозируется северный ветер со скоростью от 5 до 10 м/с. Значительных колебаний атмосферного давления не ожидается.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник Петербург попадет под влияние обширного циклона.

Фото: Pxhere