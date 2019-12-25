В понедельник Петербург попадет под влияние обширного циклона

Это приведет к переменной облачности с прояснениями и возможному выпадению краткосрочных осадков.

Петербург сегодня окажется под влиянием уходящего в центральную часть Европейской территории России циклона. Это приведет к переменной облачности с прояснениями и возможному выпадению краткосрочных осадков. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздушные массы прогреются до температуры +7...+9 градусов? тогда как в Ленинградской области температура будет колебаться от +5 до +10 градусов.

Северо-восточные ветра будут дуть со скоростью около 4-9 м/с.

Фото: Piter.TV