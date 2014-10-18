Синоптик заявила, что 21 апреля в Подмосковье не стало самым холодным в истории

Синоптик Татьяна Позднякова заявила, что 21 апреля в Подмосковье не стало самым холодным в истории. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, в этом году температура оказалась значительно ниже, чем в прошлом. Она напомнила, что 21 апреля 2025 года температура воздуха в регионе составляла +24 градуса. Позднякова подчеркнула, что в целом весь прошлый был очень теплым.

Синоптик добавила, что сегодня максимальный показатель температуры воздуха в Подмосковье составит +10 градусов. Завтра, 22 апреля, станет теплее еще на два градуса. Кроме того, на выходных ожидаются облачная погода с прояснениями и дожди. В среднем температура воздуха в эти дни будет примерно на четыре градуса ниже климатической нормы.

Ранее мы сообщали, что в Забайкалье эвакуировали более 250 человек из зоны затора на трассе.

