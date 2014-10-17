В аэропорту Пулково можно будет сдать тест на ВИЧ

В петербургском аэропорту Пулково любой желающий сможет сдать тест на ВИЧ. Мобильный пункт будет работать 24 и 30 апреля, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Организаторами проверок выступили региональный Роспотребнадзор, Центр СПИД и БФ "Диакония". Свое здоровье получится проверить с 11:00 до 15:00 в пятницу, в 16:00-20:00 – в следующий четверг. Место – зона прибытия, справа от входа в ресторан "Теремок".

