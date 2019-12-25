Петербуржцы смогут проверить здоровье в ТРЦ "ПИК" 23 апреля

В торгово-развлекательном центре "ПИК" на улице Ефимова в Адмиралтейском районе 23 апреля в 14:00-20:00 пройдет акция "Территория здоровья". Мероприятие посвящено борьбе с аддикциями и охране здоровья от влияния алкоголя, наркотиков и табака, рассказали в администрации Петербурга.

Акцию сделают Центр здоровья поликлиники №24, Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики и Городская наркологическая больница. Для местных жителей организуют определение глюкозы в крови, углекислого газа в выдыхаемом воздухе и насыщения крови кислородом, а также измерение артериального давления. Кроме того, ожидается тестирование на наличие социально опасных заболеваний, а еще каждый сможет вступить в регистр доноров костного мозга. Специалисты сети салонов оптики "Зайди.Увидишь" проведут консультации и диагностические процедуры на офтальмологическом оборудовании.

