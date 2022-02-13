Правительство: объем бесплатной помощи юристов за 6 лет вырос на 77%
Сегодня, 16:21
93
Тему вынесли на повестку после паводков в Дагестане.

Объем бесплатной юридической помощи за последние шесть лет вырос на 77%. По итогам прошлого года он составляет 650 тыс. случаев. Об этом сообщили на совещании президента России Владимира Путина с членами Правительства страны в режиме видеосвязи. По словам министра юстиции Константина Чуйченко, право на бесплатную юрпомощь имеют более 33 млн человек. Однако на этих показателях власти останавливаться не планируют. Новость размещена на сайте Кремля.

В настоящее время мы расширяем как случаи оказания бесплатной юридической помощи, так и увеличиваем путем внесения изменений в действующее законодательство категорию получателей бесплатной юридической помощи. На этом направлении уже многое сделано, а именно 15 изменений. 

Константина Чуйченко, министр юстиции России 

В качестве пилотной территории для повышения показателей предложили выбрать Ульяновскую область. В Правительстве подчеркивают, что этот регион представляет лучшую практику на данном направлении. Кроме того, на повестке совещания сегодня будут вопросы развития Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора.  

Ранее Владимир Путин озвучил свои прогнозы по исходу конфликта на Украине. Глава государства отметил, что страна добьется поставленных задач.

