Правительство: объем бесплатной помощи юристов за 6 лет вырос на 77%

Тему вынесли на повестку после паводков в Дагестане.

Объем бесплатной юридической помощи за последние шесть лет вырос на 77%. По итогам прошлого года он составляет 650 тыс. случаев. Об этом сообщили на совещании президента России Владимира Путина с членами Правительства страны в режиме видеосвязи. По словам министра юстиции Константина Чуйченко, право на бесплатную юрпомощь имеют более 33 млн человек. Однако на этих показателях власти останавливаться не планируют. Новость размещена на сайте Кремля.

В настоящее время мы расширяем как случаи оказания бесплатной юридической помощи, так и увеличиваем путем внесения изменений в действующее законодательство категорию получателей бесплатной юридической помощи. На этом направлении уже многое сделано, а именно 15 изменений. Константина Чуйченко, министр юстиции России

В качестве пилотной территории для повышения показателей предложили выбрать Ульяновскую область. В Правительстве подчеркивают, что этот регион представляет лучшую практику на данном направлении. Кроме того, на повестке совещания сегодня будут вопросы развития Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора.

