Прогнозы по исходу конфликта на Украине озвучил Владимир Путин

Глава государства отметил, что страна добьется всех поставленных задач.

Задачи, которые стоят перед Россией на СВО, реализуются. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с муниципальными деятелями. Глава государства отметил, что не намерен делать "публичных заявлений" и отметил, что знает "чем все это (специальная военная операция) закончится". Об этом сообщает РИА Новости.

Мы знаем, чем все это закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили. Владимир Путин, президент России

Кроме того, на встрече с муниципальными деятелями обсуждали восстановление курского приграничья. Во время дискуссии отметили, что с конца прошлого года идет активная работа в этом направлении. Сейчас в двух районах приводят в порядок 14 соцобъектов, в том числе, спортивные и медицинские учреждения, а также школы и сады.

Ранее в Кремле ответили на обращение блогера к президенту, в котором она затронула новости о паводках в Дагестане и выбросе мазута в Черном море. По ее словам, главе государства якобы не докладывают о том, что происходит в стране. Дмитрий Песков уверил, что глава государства знает о ключевых вопросах.

Фото: сайт Кремля / РИА Новости (Алексей Никольский)

