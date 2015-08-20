Полицейские пресекли производство мефедрона в Московской области

Производство мефедрона нашли и ликвидировали полицейские в Московской области. Это произошло в деревне Дальние Прудищи. Об этом сообщила в МАКС пресс-служба МВД РФ.

Правоохранители задержали двух фигурантов дела - 24-летнюю гражданку и 44-летнего уроженца Тюменской области. Их подозревают в незаконном обороте наркотических веществ. Во время досмотра в толстовке девушки нашли два пакета, в которых находился мефедрон.

Известно, что вещества злоумышленники делали самостоятельно. Производство они организовали в ноябре прошлого года в арендованном частном доме. Реактивы и технику задержанные получили от анонимного куратора через систему тайников.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

