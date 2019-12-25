Убийство 20-летней давности раскрыли калужские полицейские

Полейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 20-летней давности. Трагедия произошла в 2006 году в Калуге. Об этом сообщила в МАКС пресс-служба МВД РФ.

Все случилось зимой 2006 года, тогда двое злоумышленников убили жителя Калуги в его квартире. Они ворвались к нему и, обмотав голову и тело клейкой лентой, нанесли мужчине серию смертельных ударов. Когда жертва скончалась, подозреваемый вынес из дома золотое украшение и сберегательную книжку.

Спустя 20 лет с помощью "умных" технологий правоохранители нашли подозреваемого в Самаре. Во время обыска у него обнаружили украшение, которое, предположительно, принадлежит убитому. По данным МВД, второй подозреваемый погиб через некоторое время после совершения преступления.

Сейчас задержанный находится в следственных органах. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

