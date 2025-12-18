Разыскиваемого по каналам Интерпола гендиректора российских компаний депортировали из ОАЭ

Его обвиняют в мошенничестве.

Российского гендиректора двух строительных компаний, которого разыскивали по каналам Интерпола, депортировали из ОАЭ в Россию. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила в МАКС пресс-служба МВД России.

В 2024 году в Уфе возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. По версии следствия, мужчина похищал деньги подрядчиков, с которыми заключал договоры на проведение работ по строительству недвижимости. В то время фигурант был на посту генерального директора в двух строительных фирмах. В результате его действий пострадали 130 человек, ущерб составил 200 млн рублей.

Чтобы скрыться от ответственности, обвиняемый уехал за границу. По поручению Генпрокуратуры в мае прошлого года его объявили в международный розыск. Благодаря работе Интерпола мужчину задержали на территории ОАЭ. В аэропорту Абу-Даби предпринимателя передали представителям правоохранительных органов. В ближайшее время его перевезут в Москву.

