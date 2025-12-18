Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Пермском крае

По оценке МВД, там могли производить до 25 кг запрещенных веществ в месяц.

Незаконную лабораторию по производству наркотиков нашли и ликвидировали в Пермском крае. Оперативники сообщают, что оборот подпольной организации в месяц мог составлять 25 кг запрещенных веществ. Об этом сообщает в МАКС пресс-служба МВД РФ.

Полиция задержала троих местных жителей. По предварительным данным, криминальное производство они оборудовали на складе одной из деревень Пермского муниципального округа. Во время обыска обнаружены реактор и почти 300 единиц лабораторного оборудования, 30 кг наркотиков синтетического происхождения и 2 тыс. литров прекурсоров.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сейчас фигуранты находятся под стражей.

