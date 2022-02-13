В пятницу в Ленобласти прогнозируют мокрый снег и холод

В Ленинградской области в пятницу, 24 апреля, ожидается неустойчивая и прохладная погода. В течение дня характер осадков будет меняться: утром вероятен мокрый снег, который позже перейдет в дождь, временами возможны прояснения. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".
Температурный фон останется низким: столбики термометров покажут +3…+6 градусов днем и опустятся до -1…+1 градусов ночью.
Из-за порывистого северо-западного ветра и высокой влажности воздуха будет ощущаться заметно холоднее, чем показывают приборы.
Фото: Freepik (pvproductions)
