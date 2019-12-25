Петербург примет прощальные "подарки" уходящего циклона в четверг

Сегодня погоду в городе на Неве будет определять тыловая часть уходящего на восток циклона. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается переменная облачность, местами — кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, преимущественно в восточных районах. Ветер северный, 5–10 м/с.

Атмосферное давление продолжит расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже климатической нормы. В городе установится температура +6…+8 градусов, по области от +3 до +8 градусов.

Фото: Piter.TV