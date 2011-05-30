В Забайкалье эвакуировали более 250 человек из зоны затора на трассе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

Федеральная трасса Чита — Забайкальск оказалась полностью недоступна для движения из-за снежного циклона, который накрыл регион. На автодороге осталось много автомобилей и автобусов. По словам одной из женщин, жители и администрация ближайших поселков оказывали помощь оказавшимся в пробке водителям и пассажирам.

Многие легковые машины за ночь полностью замело снегом. Некоторым из застрявших пассажиров пришлось ночевать в рейсовом автобусе. На месте работают сотрудники МЧС, которые оказывают людям помощь. Всего в ликвидации последствий затора задействованы 56 человек и 13 единиц техники.

