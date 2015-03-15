Наводнение в Дагестане 2026: причины, последствия, реакция властей и общества

С конца марта в российском регионе продолжаются дожди, которые привели к ЧС.

Предпосылки и причины происшествия

Мощный циклон, сформировавшийся над акваторией Каспийского моря, обрушился на Северный Кавказ 27 марта. К 28 марта в Дагестане выпало 60 миллиметров осадков – такого не было как минимум сто лет. Потоки воды из-за сильных ливней затапливали улицы, заливали жилые дома и сносили автомобили. В течение трех суток на горной территории выпало несколько месячных норм осадков. Это негативно сказалось на резком подъеме уровня воды в местных реках. Затем короткие и крутые русла горных рек превратили потоки воды в стремительные паводки. В ночь на 4 апреля за несколько часов на регион обрушились проливные дожди. В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло второе за последние дни наводнение из-за обильных ливней. В "Комсомольской правде" со ссылкой на синоптиков сообщили о том, что в регионе фиксировался показатель в 13 миллиметров осадков при месячной норме в 19 миллиметров. В результате улицы городов Дербент и Махачкала затопили потоки воды, перемешанные с глиной, камнями и обломками деревьев. По словам главы российского региона Сергей Меликова истинная причина таких массовых последствий непогоды связана с человеческой бездумностью.

Специалисты подтверждают: проблемы с подтоплениями в столице во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки! Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы. Сергей Меликов, глава Дагестана

Чиновник уведомил о том, что частично жилые постройки оказалась в поймах рек и низинах, что только увеличило масштабы понесенного ущерба. При этом ливневая канализация Махачкалы оказалась не рассчитана на такой объём осадков. Сергей Меликов назвал паводок "беспрецедентным по силе". Он указал местному населению, что выявил слабые места в системе защиты населённых пунктов, с которыми власти будут бороться.

Из-за большого поктока воды в ночь на 6 апреля на Геджухском водохранилище прорвало дамбу. Сильное течение смыло транспортные средства, которые находились на трассе между поселками Мамедкала и Геджух. Две машины опрокинулись в реку Дарваг Чай. Глава Центра управления регионом в Дагестане Исрафил Исрафилов рассказал общественности о том, что из реки были спасены семеро, включая беременную и ребенка. Представитель дагестанского центра медицины катастроф в беседе с журналистами новостного агентства "ТАСС" позже указал, что погибли беременная женщина и подросток. С территории подтопления экстренные службы эвакуировали более четырех тысяч человек. По факту гибели людей Следственным комитетом по региону возбуждено уголовное дело. Речь идет об уголовной статье за причинение смерти по неосторожности. Сейчас надзорные органы устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Информация о пропавших без вести и пострадавших

На данный момент после подтоплений в Дербентском районе Дагестана российские спасатели продолжают искать двух пропавших без вести. Такими данными с корреспондентами "ТАСС" поделился местный министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ЧС) и ликвидации последствий стихийных бедствий Нариман Казимагомедов. Чиновник объяснил, что поток воды снес три легковых машины. В их салонах находилось десять человек. Кроме двух погибших известно о спасении шести человек. Сейчас они переданы родственникам. Еще два человека считаются пропавшим без вести. Добровольцы и спасатели продолжают их поиски.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Дербентском районе. По информации от ГУ МЧС России, произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. Экстренные службы провели экстренную эвакуацию в Мамедкале, Юном Пахаре, Геджуке и Кале. Из опасной зоны они вывезли 4 165 человек, включая 823 детей. Жители остаются в шести ПВР. В одном из них остаются 94 человека, в том числе 15 детей, остальные же уехали к своим близким. На территории Мамедкала вода подтопила 258 частных зданий. Также из-за перелива правоохранительные органы перекрыли движение на 917-м километре федеральной трассы Р-217 "Кавказ".

Уточняется, что несколько улиц Мамедкалы оказались подтоплены, один из наиболее пострадавших микрорайонов - Заречный. Во дворах после прохода потока воды разбросаны домашняя утварь, одежда и видны фрагменты автомобилей. Эвакуированные жители уже вернулись в дом, но лишь дл того, чтобы обследовать территорию и вынести из помещений все, что уцелело. В комментарии журналистам новостного агентства "РИА Новости" директор школы Разият Арсланалиева рассказала о том, что учреждение готово принять до 150 человек в ПВР, размещенный на территории. Для пострадавших подготовлено трехразовое питание, медицинская и психологическая помощь.

Повреждения из-за ЧС

В регионе после сильных дождей подтопленными считаются девять населенных пунктов. В ГУ МЧС уведомили граждан о том, что потоки дошли до 2075 жилых домов, 1817 приусадебных участков и 173 дорожных отрезков. В 15 пунктах временного размещения (ПВР) сейчас располагается 731 человек, среди которых 241 ребенок. В ПВР с гражданами работают психологи из экстренных служб. Помощь населению также оказывают волонтеры и другие жители Дагестана. Специалисты объяснили, что в ликвидации последствий непогоды на Северном Кавказе задействованы свыше трех тысяч человек личного состава и 866 единиц техники. Конкретно для Дагестана речь идет о работе 1200 спасателей и 200 машинах.

Еще одно чрезвычайное происшествие зафиксировано в селе Кирки Кайтагского района. На участке сошел оползень. Из-за стихии был разрушен частный дом. Еще два здания оказались частично повреждены. В ГУ МЧС сообщили о гибели одного человека. Также сообщается о ЧП в Махачкале. Там по улице Перова из-за подмыва грунта обрушилась трехэтажная пристройка к многоквартирному дому. Спасатели успели вывести из помещения 500 человек, включая 150 детей.Эти люди находятся у родственников и знакомых. В ГУ МЧС видят угрозу дальнейшего разрушения объекта.

Прогноз на ближашие дни

Синоптики говорят о том, что непогода в Дагестане не отступает. Там все еще продолжаются дожди. Местами фиксируются ливни и сильные порывы ветра со скоростью до 20 метров в секунду. В ГУ МЧС объявили жителям об опасности обвалов, камнепадов и селевых потоках. Специалисты совершают обход домов, вывозят людей из опасных территорий, а также занимаются расчисткой завалов.

Главный научный сотрудник Института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра ДФИЦ РАН Василий Черкашин рассказал "Российской газете" о том, что сейсмическое микрорайонирование города Махачкалы не проводилось более 30 лет. В результате даже официальные застройщики не знают информацию о том, где и какой этажности там можно строить дома. Особое опасение у эксперта вызывают незаконно построенные многоэтажки. В том с лучае, если в Махачкале произойдут сильные подземные толчки, то город, по словам ученого, превратится в "каменный мешок".

Реакция федеральных властей и общественности

Глава государства Владимир Путин поручил помочь пострадавшим людям от затоплений. В понедельник, 6 апреля по телефону президент заслушал доклады по ситуации в Дагестане от главы ГУ МЧС Александра Куренкова и главы Дагестана Сергея Меликова. В пресс-службе Кремля пояснили, что профильные структуры получили необходимые указания. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что на место происшествия с рабочим визитом прибыл заместитель профильного министра Виктор Яцуценко. Он направлен в регион для координации работы сил и средств регионального звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) для реагирования на ЧС регионального уровня. Также чиновник из Москвы посетил наиболее пострадавшие и социально значимые зоны бедствия. Вместе с коллегами он оценил текущую ситуацию и провел анализ эффективности предпринимаемых мер по ликвидации последствий наводнения. Благодаря предпринимаемым мерам определены приоритетные направления в дальнейшей работе по помощи населению. Властями будут разработаны конкретные рекомендации по улучшению системы реагирования на ЧС в Дагестане.

Также помощь пострадавшим оказывают добровольцы со всей страны. После инцидента в Дагестан направлены "КАМАЗы", груженные бутилированной водой, продуктами питания и предметами первой необходимости. Депутат регионального парламента Сослан Дидаров объяснил прессе, что Северная Осетия - Алания направила в помощь соседям 120 тонн питьевой воды. В городе Астрахани активисты собрали для пострадавших дагестанцев необходимые вещи. В таком благотворительном сборе участвовали как национально-культурные объединения, некоммерческие организации (НКО), бизнес, так и местные жители. Первая партия включала в себя свыше 20 тонн питьевой воды. Во второй поставке, по лова м губернатора региона Игоря Бабушкина, ожидается вода, продукты питания, средства личной гигиены и детские товары для детей.

Поддержать Дагестан лично приехали волонтеры из молодежного крыла группы быстрого реагирования Народного фронта из Донецкой народной республики (ДНР) вместе с региональной командой. Активисты помогают спасателям устранять последствия стихии в Махачкале. Также добровольцы доставляют жителям города питьевую воду. Вместе со Всероссийским студенческим корпусом спасателей они откачивают воду с придомовых территорий, а также принимают в колл-центре заявки от пострадавших. За день проведенной работы они обеспечили питьевой водой пять детских садов, спортивный зал и доставили воду нуждающимся в этом семьям. Заместитель руководителя исполнительного комитета "Народного фронта" Владимир Тараненко сообщил "Российской газете" о том, что предстоит выполнить колоссальный объем работ.

Люди остаются без воды, подтоплены кварталы, заявок много. Поэтому мы решили усилить направление - подключили донецкую Молодежку Народного фронта. В регион приехали ребята с большим опытом работы в чрезвычайных ситуациях. Работы впереди еще очень много, но вместе мы справимся гораздо быстрее. Владимир Тараненко, замруководителя исполкома Народного фронта

О планах по направлению гуманитарной помощи пострадавшим сообщили благотворительные организации и предпринимательские сообщества из Липецкой области, а также Казахстана.

Проблема для туризма в регионе

Путешественники массово отказываются от туров в регион. Некоторые из туристов ждут восстановление привычной логистики на местах, остальные предпочитают сдавать билеты заранее, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем. В интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств", генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян отметил, что на майские праздничные дни спрос по турам в регион сократился на 27 процентов по сравнению с аналогичными показателями 2025 года. Причиной такой ситуации эксперт назвал неблагоприятные погодные условия. Ранее, 30 марта в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сотрудники пресс-службы говорили о том, что отечественные туроператоры не фиксируют массовых отмен по забронированным туров, аннуляциям и возвратам денежных средств из-за погоды в Дагестане.

Фото и видео: Telegram ГУ МЧС России по Республике Дагестан