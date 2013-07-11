Сегодня, 7:00
d_s_sarkisov

В Дагестане прорвало дамбу на Геджухском водохранилище

В Дагестане из-за осадков прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

По предварительной информации, в результате прорыва дамбы в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов. Около 100 человек были эвакуированы. Также сообщается, что в микрорайоне Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц. Кроме того, вблизи села Геджух затопило федеральную трассу. Течением унесло несколько машин.

К месту происшествия были направлены дополнительные силы и средства МЧС. Для оказания помощи выдвинулась аэромобильная группа в составе 40 человек и пяти единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Якутии произошел прорыв дамбы.

Видео: Telegram / SHOT

