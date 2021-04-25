Угрозы подтопления населенному пункту нет.

В Якутии произошел прорыв дамбы "Кладбищенская". Об этом сообщили в пресс-службе республиканской службы спасения.

Инцидент произошел сегодня, 5 ноября, в Чурапчинском улусе. Отмечается, что во время сброса воды с дамбы "Кладбищенская" в селе Харбала 2-я произошел прорыв.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы подтопления населенному пункту нет. Высота воды составляет ниже критического уровня на 4 м. При этом сообщается, что прорыв дамбы может вызвать трудности при заготовке льда и передвижении по автозимнику. На месте работают спасатели Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.

Фото: Служба спасения Якутии