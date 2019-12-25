Съезд на КАД у Бронки закрыли на ремонт

Запрет проезда установлен 2 сентября 2025 года с 10:00 до 15:00.

В Петербурге временно ограничат движение транспорта на съезде № 3 транспортной развязки Бронка. Этот участок соединяет кольцевую автодорогу вокруг северной столицы с Краснофлотским шоссе, ведущим в город Сосновый Бор. Ограничение введут в связи с проведением ремонтных дорожных работ. Как информировали в пресс-релизе Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга Министерства строительства и ЖКХ РФ, временный запрет проезда установлен 2 сентября 2025 года с 10:00 до 15:00.

В ведомстве подчеркнули, что временное ограничение связано исключительно с дорожными работами, необходимыми для улучшения качества транспортного обслуживания автомобилистов. Водителей попросили заранее планировать маршруты, внимательно относиться к дорожным знакам и соблюдению скоростного режима. Сотрудники дирекции принесли извинения за доставленные временные неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что на Пискаревском проспекте введут ограничения движения со 2 сентября.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (Дамба Санкт-Петербурга)