На Пискаревском проспекте введут ограничения движения со 2 сентября
Сегодня, 10:42
lizapoluda

Причиной послужат ремонтные работы.

В период с 2 по 15 сентября в Санкт-Петербурге введут ограничение движения транспортных средств на участке Пискарёвского проспекта и путепровода над кольцевой автодорогой (КАД), сообщает в пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Причиной послужат ремонтные работы, направленные на восстановление асфальтового покрытия дороги.

Ранее мы сообщили о том, что в  Парголово готовятся к строительству суперколледжа на 2 тыс. студентов.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: ограничения движения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

