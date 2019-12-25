На Пискаревском проспекте введут ограничения движения со 2 сентября

Причиной послужат ремонтные работы.

В период с 2 по 15 сентября в Санкт-Петербурге введут ограничение движения транспортных средств на участке Пискарёвского проспекта и путепровода над кольцевой автодорогой (КАД), сообщает в пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Причиной послужат ремонтные работы, направленные на восстановление асфальтового покрытия дороги.

Ранее мы сообщили о том, что в Парголово готовятся к строительству суперколледжа на 2 тыс. студентов.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского