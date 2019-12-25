В Парголово готовятся к строительству суперколледжа на 2 тыс. студентов

Сейчас в Петербурге обучение по профессиональным образовательным программам проходят около 130 тысяч учащихся, параллельно функционирует 114 учреждений СПО.

Петербург приступил к подготовке технической документации для возведения современного учебного заведения — суперколледжа в Парголово. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала "78.ru", раскрыв планы дальнейшей реформы системы среднего профессионального образования.

Сейчас в Петербурге обучение по профессиональным образовательным программам проходят около 130 тысяч учащихся, параллельно функционирует 114 учреждений СПО. 22 профессиональных учебных заведения столицы совместно с отраслевыми предприятиями формируют 7 образовательно-производственных кластеров в рамках федеральной программы "Профессионалитет". За прошедшие 5 лет городу удалось создать дополнительные места для студентов в количестве 6400 единиц.

Уже к началу следующего учебного года в Петербурге откроется новая реконструированная площадка Колледжа "Метрострой". Затем последует запуск Колледжа "Звездный" и Академии креативных индустрий "Локон". Параллельно ведётся разработка документов для проектирования суперколледжа в Парголово, рассчитанного на приём до 2 тысяч студентов.

